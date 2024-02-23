مباركاً للسعودية يوم التأسيس.. حمدان بن محمد: ندعو الله أن يديم عزها وأمجادها

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس، وندعو الله أن يحفظ السعودية ويديم عزها وأمجادها".

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