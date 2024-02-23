وزراء ومسؤولون يحضرون أفراح القرقاوي والعتيبة

المصدر: دبي - البيان

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حضر وزراء ومسؤولون، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وهنّأ الحضور العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مفعمة بالتوفيق والسعادة.

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