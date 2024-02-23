«التوطين» تدعو القطاع الخاص لرفع وتيرة المساهمة في «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين

المصدر: البيان

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دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركائها في القطاع الخاص، إلى المساهمة بتوفير المزيد من الفرص التدريبية ضمن "برنامج التدريب المهني والعملي" للطلبة المواطنين، ودعم التحاقهم بالعمل ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

لماذا التدريب المهني والعملي؟

لأنه يقدم تدريباً عملياً للطلبة في بيئات العمل الحقيقية بهدف تطوير المهارات العملية التي غالبا ما يكون من الصعب اكتسايها في الفصول الدراسية، وبالتالي سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات بيئة العمل، ويسهم برنامج التدريب المهني والعملي في النمو الاقتصادي من خلال تأسيس قوى عاملة مهنية تفيد الشركات من حيث توفر مرشحين للعمل خضعوا للتدريب العملي.

ما هو برنامج "التدريب المهني والعملي" للطلبة؟

يستهدف البرنامج الطلبة الإماراتيين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي. حيث يقوم المنتسبين في البرنامج بالاستفادة من ذوي الخبرة في بيئة العمل بهدف تطوير مهاراتهم المهنية في مجالات تخصصهم، وإكسابهم فهما أفضل لتوقعات مكان العمل وثقافته والتصرف المهني بما يجعلهم أكثر جاهزية للعمل عند الانتهاء من الدراسة.

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