«مهرجان حتا الزراعي» ينطلق اليوم في نسخته الأولى

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان حتا الزراعي» المتخصص في دعم المزارعين وملاك الثروة الحيوانية، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري في قاعة أفراح حتا، وستعرض فيه أكثر من 25 مزرعة محاصيلها ومنتجاتها وأفضل السلالات الحيوانية، إلى جانب أحدث التقنيات الزراعية التي ستعرضها 12 شركة متخصصة في بيع المستلزمات الزراعية وأنظمة الري، وسيتيح المهرجان فرصة للتعرف على المنتجات المحلية والأصناف التي تتم زراعتها في حتا، كما سينظم خلال أيام المهرجان مزاد علني إلى جانب مسابقات وجوائز لأفضل مزرعة منتجة ومسابقة أفضل عزبة منتجة وأفضل أنواع المواشي.

معايير الجودة

ويهدف المهرجان الذي سينضم إلى قائمة مهرجانات حتا السنوية إلى دعم المزارعين، والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الصحية وتطبيق افضل الممارسات في زراعة المحاصيل وتربية المواشي، إضافةً إلى تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أبرز الأساليب التي تحقق استدامة المحاصيل والموارد، كما يوسع المهرجان من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة أمام سكان منطقة حتا، والمواطنين من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المنتجة.

وسيتيح المهرجان الفرصة لزوار منطقة حتا تجربة المنتجات الطبيعية المقطوفة مباشرة من الحقول التي تشتهر بها هذه الوجهة الجبلية ذات المناظر الطبيعية الخلابة على مدار4 أيام متواصلة، كما سيقدم المهرجان مجموعة من الأنشطة والمسابقات المميزة التي تناسب جميع أفراد العائلة، تشمل جلسات حوارية وتدريبية من تنظيم شركات زراعية محلية، ومنطقة مخصصة للأطفال مصممة على شكل حظيرة، وأنشطة متنوعة تتمحور حول إعادة تدوير مخلفات شجر النخيل، لتصنيع الأثاث منها، إلى جانب تناول وجبات شهية من شاحنات الطعام والأكشاك المنتشرة في الموقع، وسيستضيف المهرجان مسابقات لاستعراض مهارات الحيوانات، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيّمة.

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