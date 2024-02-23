تعاون بين «موارد دبي» و«الإمارات للألمنيوم» لدعم التوطين

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية تعاون في إطار التزامهما بتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية بإمداد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز معدلات التوطين، وتحظى الشركة بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

وقع الاتفاقية كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «يعكس تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزامنا الثابت بالتوطين وتطوير القوة العاملة الوطنية على الصعيد الاستراتيجي، وسنعمل سوياً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية على الصعيد العالمي».

من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يأتي التوطين على رأس أولويات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، وقد حرصت الشركة على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين».

وتابع: بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نسبة 42.6 % في نهاية عام 2023، وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى التركيز على تسريع وتيرة التوطين، مؤكداً أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تهدف إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين بنسبة 2 % على أساس سنوي لتصل إلى 48 % بحلول العام 2026، ما يعني أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتوقع توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

ويعمل حالياً حوالي 1,200 مواطن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، وظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 120 إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز