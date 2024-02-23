القمة الشرطية العالمية بدبي تناقش استراتيجيات مكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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يناقش مؤتمر مكافحة المخدرات أحد مؤتمرات القمة الشرطية العالمية، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 بمركز دبي التجاري العالمي، المشهد العالمي العام لمكافحة المخدرات والجرائم المتعلقة بها، واستراتيجيات مكافحة الاستخدام غير المشروع لها، وكيفية الاستجابة المثلى للأنماط المتغيرة للتهريب، وتأثيرها على الشباب والمجتمع.

وأفاد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بأن القمة الشرطية العالمية فرصة سانحة لأجهزة الشرطة والأمن وجهات إنفاذ القانون، لمناقشة المشهد العالمي العام لمكافحة المخدرات والجرائم المتعلقة بها، وأداة فعالة للقاء العقول والخبراء والمتخصصين وطرح الآراء والممارسات والتجارب في هذا المجال، ومساحة مهمة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي ودوره في الحد من تهريب المخدرات، ووسيلة للتعرف على أهمية تكامل الأدوار بين المجتمع والشرطة والمؤسسات المعنية بحماية النشء من تعاطي المخدرات والإدمان.

وقال اللواء عيد حارب: يعد مؤتمر مكافحة المخدرات من أبرز الفعاليات، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في القمة الشرطية العالمية، وتعمل من خلاله على توحيد الجهود الدولية، لإيجاد الحلول والأسباب الكفيلة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، والعمل على البحث عن أفضل الطرق والوسائل والبرامج، لمواجهتها من خلال رصد تطوراتها الراهنة، والعمل على استشراف مستقبلها، وبناء منظومة مشتركة وشاملة، للتعامل مع هذه الظاهرة من مختلف أبعادها التشريعية والميدانية والصحية والأمنية والاجتماعية والنفسية، والخروج بتوصيات قادرة على أن تحدث الفارق في مجال مكافحة جرائم المخدرات.

وتابع اللواء عيد حارب: «استطاعت شرطة دبي في السنوات الأربع الأخيرة تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة المخدرات، منها تمرير 1025 معلومة دولية متعلقة بمكافحة المخدرات لـ 131 دولة حول العالم، وأسهمت شرطة دبي في ضبط 251 من المتهمين وتجار المخدرات على المستوى الدولي».

كما أسفرت معلومات شرطة دبي، التي مررتها دولياً عن ضبط 17 طناً و164 كيلوغراماً، كما شاركت وأسهمت في القبض على المتهمين مع شركائها الدوليين في عدد من العمليات الدولية المشتركة، أبرزها عملية «قصب السكر»، التي ضبط فيها 22 طناً، وعملية «ستورم» التي ضبط فيها 86 مليوناً و20 ألف قرص من الكبتاغون، تزن 13 طناً و763 ألفاً و200 كيلوغرم بقيمة سوقية تقدر بـ 3 مليارات و870 مليوناً و900 ألف درهم.

وعن أجندة المؤتمر قال العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يتضمن المؤتمر جلسة استراتيجية تحت عنوان «استراتيجية الأمم المتحدة لمواجهة الاستخدام التقني في التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية»، وجلسة استشرافية تناقش عنوان «التسويق الإلكتروني.. آفاق جديدة لتهريب المخدرات».

ورش عمل

من جانبه قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن المؤتمر سيتضمن ورش عمل تخصصية أبرزها «تحقيق الصحة والسلامة العامة في إدارة مرتكبي الجرائم من مدمني المخدرات»، و«دور الضباط والمؤسسات المدرسية في مواجهة تحديات الطلاب في البيئات التعليمية».

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