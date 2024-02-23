رئيس الوزراء المصري: علاقات أخوية متميزة بين مصر والإمارات

المصدر: القاهرة - وام، البيان

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أول من أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، خلال اللقاء بالعلاقة الأخوية المتميزة بين مصر والإمارات، بدءاً من العلاقات التي تجمع قيادتي البلدين وصولاً إلى الارتباط القوي الذي يجمع بين شعبي البلدين.

من جانبه، نقل معالي صقر غباش، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموهم لمصر وشعبها الشقيق بدوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

وحمل الدكتور مدبولي، معالي غباش، تحيات الرئيس السيسي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وقال معالي غباش: إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين مبنية على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتضمن دعماً إنسانياً للأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بدور مصر المهم من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة في قطاع غزة.

من جهة أخرى، زار معالي صقر غباش العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية حاليا الي جمهورية مصر العربية علي رأس وفد برلماني من المجلس، وكان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأكد معالي غباش أن المستوى المتقدم الذي تبدو عليه العاصمة الإدارية الجديدة بمصر يعد إنجازاً كبيراً يضاف إلى رصيد العمل التنموي بجمهورية مصر العربية ويؤكد دورها الحضاري والريادي علي جميع الصعد.

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