«مورو» و«سيمنس» يوسّعان شراكتهما بمجال أمن التكنولوجيا التشغيلية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة سيمنس، شركة التكنولوجيا العالمية عن توسيع شراكتهما لتعزيز أمن التكنولوجيا التشغيلية وخدمات المدن الذكية.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «يُسعدنا توسيع شراكتنا مع سيمنس، وانطلاقاً من كونها شريكاً رئيسياً ذا مكانة عالمية، فإننا نهدف إلى تسريع مسيرة المستقبل الرقمي المستدام، مما يدعم أجندة التحول الرقمي من خلال موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المواصفات العالمية.

بدوره، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط: «إننا سعداء بالتعاون مع مورو لمعالجة تحديات الأمن السيبراني المتغيرة التي تواجهها عمليات البنية التحتية لتعزيز بيئة التكنولوجيا التشغيلية وضمان أمنها الرقمي».

من جانبه أكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»: «تلتزم شركة مورو بقيادة مسيرة تطوير حلول المدن الذكية في المنطقة، وإن هذا التعاون المشترك سيعزز أمن التكنولوجيا التشغيلية وجودة خدمات المدن الذكية التي نقدمها، ومن خلال شراكتنا مع سيمنس، فإننا نعوّل على خبرتها المميزة وحلولها المبتكرة لتعزيز حلول الأمن السيبراني لعملائنا».

وقال محمد خليفة، الرئيس التنفيذي للقطاعات الرقمية في سيمنس: «إننا في سيمنس نركز باستمرار على دفع حدود الابتكار والتميز، ويهدف تعاوننا مع مورو إلى خلق مستقبل تكون فيه التكنولوجيا أداة وقوة لدفع التغيير الإيجابي، ومن خلال هذه الشراكة فإننا نكرّس جهودنا لتطوير حلول لا تركز فقط على حل المشكلات بشكل فوري بل تضع أساساً لعالم أكثر استدامة واتصالاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز