«حوار الحضارات والتسامح» يشدد على مواجهة التنمر الإلكتروني

المصدر: أبوظبي- مصطفى خليفة

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شدد «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024»، على ضرورة التصدي للتنمر الإلكتروني بشكل جماعي وخلق بيئات رقمية أكثر أماناً واندماجاً، وتشجيع الحوار المفتوح والتثقيف حول عواقب هذه الظاهرة، وأشاد بتجربة دولة الإمارات، من خلال مكافحة ظاهرة التنمر عبر سن عدد من القوانين الرادعة.

وقال الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إن التسامح عبر الإنترنت يعزز التعاطف والتفهم والاحترام المتبادل في التفاعل الإلكتروني، ووجه نداءًِ عاجلاً، بضرورة تبني موقف ضد التنمر الإلكتروني ودعم ضحاياه، بالإضافة إلى حجب متنمري الإنترنت والدعوة إلى سياسات أقوى وتشريعات ضده.

واختتم المؤتمر فعالياته أمس في أبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ونظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وبحضور محلي وعربي ودولي.

وأعرب المشاركون عن التزامهم بترجمة الرؤى المكتسبة إلى أعمال ملموسة، والدعوة إلى التسامح في جميع مجالات المجتمع، حيث يتم الاحتفاء بالتنوع، واحترام الاختلافات، لكي يسود التسامح دوماً. وأعلن مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، عن خطط المؤتمر القادم، والذي سيعتمد على الزخم الناتج من نجاح المؤتمر الحالي، ومع التركيز المتجدد على تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات، بما يعزز التبادل والتعاون الهادف.

وتم تكريم المشاركين والرعاة في المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح 2024 والذي قدم صورة واضحة من عاصمة التعايش والتسامح أبوظبي، عن تعزيز الحوار الهادف بين الحضارات ومشاركة التجارب العالمية، التي تؤسّس لشراكة التعايش بين الحضارات كافة.

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