433 جائزة حصدتها «كهرباء دبي» خلال 8 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 23 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة خلال عام 2023، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الهيئة في الفترة من 2015 إلى 2023، إلى 433 جائزة منها 70 جائزة محلية و73 إقليمية و290 عالمية.

كما سجلت الهيئة سبقاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتحطيمها الرقم القياسي العالمي عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وكذلك أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم بقدرة 5.907 ميجاوات ساعة، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل الرؤية الرشيدة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، أصبح تعزيز التميز المؤسسي ثقافة عمل في حكومة دبي».

وتابع معاليه: نحرص في الهيئة على استدامة التميز، والاضطلاع بكافة مسؤولياتنا على أكمل وجه لضمان التطوير والتحسين المستمر، ونعتمد على البحوث والابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف: انطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة وسعادة الناس، نلتزم بتعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ريادة وتميزاً على مستوى العالم، وترسيخ مكانة دبي في صدارة تقارير التنافسية العالمية، وأفضل المدن للعيش والعمل والزيارة في العالم.

ومن أبرز الجوائز التي فازت بها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام 2023، جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتأتي الجائزة ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين 2023 التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CGHM2023) في دبي.

وتبوأت الهيئة المركز الأول في «جائزة البحث والابتكار» التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك عن فئة مؤسسات القطاع الحكومي في مجال الطاقة الوطنية المتوازنة.

ونالت الهيئة كذلك جائزة «العالم الأخضر» العالمية 2023 عن فئة الابتكار، التي تقدمها منظمة العالم الأخضر، وذلك عن تطبيقات شبكة الطاقة المدمجة في نظام SCADA/ADMS حساب دائرة قصر التوزيع (DSCC).

كما فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، كما حصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر أبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم (6.1 مليارات دولار أمريكي).

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