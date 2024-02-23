حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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