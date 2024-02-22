مسؤولون يعزون في وفاة محمد ماجد الغرير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مسؤولون واجب العزاء في وفاة محمد بن ماجد بن أحمد الغرير، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج بدبي.

وقدم واجب العزاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.

وأعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشخصيات وأعيان البلاد والمواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز