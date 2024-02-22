«تعاونية الإمارات» ترصد 35 مليون درهم لتخفيضات رمضان

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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رصدت جمعية الإمارات التعاونية 35 مليون درهم لتخفيضات شهر رمضان التي تشمل أكثر من 7 آلاف سلعة غذائية ومواد استهلاكية أساسية إيماناً منها بأهمية دورها المجتمعي وللمساهمة في تعزيز روح التضامن من خلال تنفيذ برامج تسوق جاذبة وقيمة تعود بالنفع على المتسوقين.

وصرح محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، أنه سيتم تنفيذ 4 حملات ترويجية خلال شهر رمضان المبارك، تشمل تخفيضات على أكثر من 7 آلاف منتج غذائي وغير غذائي بنسبة تتراوح من 25 إلى 75%، والتي ستبدأ من 22 فبراير الجاري حتى بعد عيد الفطر المبارك، ستشمل هذه الحملات السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والطحين بأنواعه المختلفة.

ولفت إلى أن الجمعية فتحت فرصة البيع بالجملة للمواطنين للمرة الأولى، حيث قررت تسهيل عملية الشراء بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة عند شراء المنتجات بالجملة.

وذكر أن الجمعية فتحت المجال للاستيراد من اليابان وعدد من الدول الأوروبية لاستيراد أكثر من 100 منتج من بينها الكيك والمشروبات الغازية المتنوعة، والبسكويت، وذلك بعد أخذ التغذية الراجعة من المستهلكين حول المنتجات الراغبين في تواجدها في الجمعية.

وقال حسان محمد عدنان مدير أقسام المنتجات الطازجة، إن الجمعية تهتم بتوفير تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة وفي إطار هذا الالتزام، تم توفير أكثر من 50 صنفاً من الخضروات المحلية من مزارع إماراتية.

وأوضح أن الجمعية تعمل على تشجع المزارعين المحليين وتدعمهم بعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم المزارعين المحليين يعزز الاستدامة البيئية ويحمي البيئة المحلية، ما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام، حيث تعمل المزارع المحلية على زراعة الخضروات بمهارة وجودة عالية، مع اتباع معايير صارمة للزراعة المستدامة والسلامة الغذائية، وتتضمن هذه الخضروات الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والكوسا وغيرها الكثير.

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