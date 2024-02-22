غداً .. انطلاق مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

المصدر: وام

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تنطلق غداً في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي السابع لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة أبوظبي ويستمر يومين.

يأتي المؤتمر في إطار التزام الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة لمقاومة المضادات الحيوية ويهدف إلى توفير بيئة حاضنة للخبراء والمختصين تدعم تطوير الخدمات الصحية وترسيخ مبدأ الاهتمام بالتعليم المستمر والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

ويستقطب المؤتمر - الذي ينعقد تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - أكثر من 600 من الأطباء الاستشاريين الممرضين والفنيين من داخل الإمارات ومن 18 دولة بالإضافة إلى مشاركة 15 شركة بارزة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية تعنى بمكافحة مقاومة الميكروبات.

ويشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 38 متحدثًا من الخبراء العالميين وسيتم خلاله تقديم 32 محاضرة متخصصة وورش عمل تفاعلية.

وأشارت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق رئيسة المؤتمر استشارية أمراض باطنية في مستشفى الكويت بدبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع الخبراء لمناقشة التحديات الحالية واستكشاف أحدث البحوث والإبتكارات في مجال مضادات الميكروبات.

وأضافت أن الحدث يوفر للمشاركين فرصة فريدة لتبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الحوار البنّاء وتبني إستراتيجيات علاجية جديدة.

وبينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تودي بحياة 700 ألف شخص سنويًا مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 تبرز أهمية مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة الميكروبات بنسخته السابعة في تعزيز الوعي وتطوير الكفاءات الطبية لمواجهة هذا التحدي العالمي.

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