بالتعاون مع منصة «نسك».. «عمرة مي» تستضيف تجربة عمرة افتراضية رائدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت شركة عمرة مي مع «نسك»، المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في شراكة رائدة من نوعها، حيث استضافت حدثاً بارزاً في دبي فستيفال سيتي في الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري. وتضمّن الحدث تجربة واقع افتراضي متطورة، وهي فرصة استثنائية للحضور، تسهم في إثراء تجربة المعتمر ﻣﻦ خلال ﻋﻴﺶ تجارب ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة افتراضياً، دون الخروج من دبي.

وأتاحت تجربة الواقع الافتراضي للحضور فرصة فريدة للانغماس في الأجواء الإيمانية للأماكن المقدسة، وتقديم تجربة لا تقدر بثمن، لا سيما لأولئك الذين لم يؤدوا العمرة بعد.

وأطلقت شركة عمرة مي المملوكة للشركة الأم Traveazy Group، رسمياً، منصة الحجز للأفراد في أكتوبر من عام 2023، ما يجعلها أول منصة رقمية بالكامل لحجز العمرة في المنطقة.

وحققت عمرة مي بالفعل نجاحاً كبيراً، كلاعب رئيس في سوق الحجوزات للعمرة، حيث حصلت على جائزة «أفضل منصة إلكترونية للعام» خلال 2022، وذلك لنهجها الفريد في حجوزات العمرة للشركات.

وحصلت عمرة مي على شراكة استراتيجية مع «نسك»، وتسهم الشراكة بدورها في تسهيل إجراءات ورحلات العمرة، وتقديمها للمسافرين بشكل رقمي بالكامل.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال محمد محفوظ بن محفوظ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عمرة مي: هدفنا هو جعل رحلة العمرة سهلة قدر الإمكان، حتى يتمكن المعتمرون من التركيز بشكل أقل على التخطيط، وأكثر على الروحانية. ونحقق ذلك من خلال توفير منصة رقمية شاملة، تبسط عملية الحجز للعمرة، بالاستفادة من أفضل التقنيات الرقمية الحديثة لراحة عملائنا، مع الحفاظ بثبات على تراثنا الغني وتقاليدنا الأصيلة. وأضاف: هذا الحدث هو شهادة على هذا الالتزام، حيث إن شراكتنا مع نسك أمر بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرؤية، فنحن نعمل معاً لتبسيط رحلة العمرة وإثراء الرحلة الروحانية.

وخلال الفعالية، التي كانت مفتوحة للجمهور، أتيحت للحضور أيضاً فرصة حصرية لحجز باقات العمرة مع عمرة مي بأسعار مخفضة، ما يدل على التزام عمرة مي بجعل رحلات العمرة في متناول الجميع. وجسد الحدث الرؤية المشتركة لعمرة مي ونسك، وجهودهم في تعزيز تجربة العمرة من خلال التكنولوجيا المتطورة، والمبادرات التعاونية بين القطاعين العام والخاص.

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