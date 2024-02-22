«تعاونية الشارقة» تخصص 35 مليون درهم لدعم السلع في رمضان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، عن رصد 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرات المقدمة من قبلها لتخفيف العبء عن المستهلكين بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 75 %، كما عمدت التعاونية على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من خلال أكثر من 50 منفذاً للبيع منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، وعبر المتجر الإلكتروني، كما خصصت التعاونية 3 أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، تتراوح أسعارها ما بين 99 درهماً، و399 درهماً، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50 % تقريباً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «تعاونية الشارقة» صباح أمس بمقرها للإعلان عن الحملة الرمضانية (رمضان ويانا)، بحضور بعض المسؤولين ومديري الأفرع.

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وأوضح أن حملة «خيرات رمضان» لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن عروضاً ترويجية تبدأ بتاريخ 22 فبراير، وتليها العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض لأكثر من 75 % على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عروض متنوعة على فترات متعددة من الشهر، مبيناً أن تعاونية الشارقة تتيح ضمن حملة «رمضان ويانا» 2024، الفرصة للمتسوقين بالدخول بالسحب على 8 سيارات.

وبين الجنيد أن الجمعية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان توفير احتياجات الأهالي طيلة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن السلع سيتم طرحها بالجملة بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن وبأقل الأسعار لأكبر عدد من المتسوقين، لافتاً إلى أن الجمعية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

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