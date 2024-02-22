قرقاش: قيادة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل الإيجابية بين الدول

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن قيادة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل الإيجابية بين الدول وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية باعتبارها جسراً للعلاقات الإيجابية بين الدول.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "سعدت بالمشاركة في «حوار رايسينا» في نيودلهي مع وزراء خارجية الهند وهولندا وتنزانيا ورئيس بوليفيا السابق في جلسة حول آفاق وتحديات النظام الدولي، أكدت خلالها رؤية الإمارات وحرص قيادتها على بناء جسور التواصل وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية باعتبارها جسراً للعلاقات الإيجابية بين الدول".

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