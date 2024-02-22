«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار في الإمارات يومي الأحد والاثنين المقبلين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات.

ويتوقع ان يكون الطقس يومي الأحد والإثنين المقبلين غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين خاصة غرباً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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