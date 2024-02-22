«متحف المستقبل» يستقبل أكثر من 400 من الأطفال أصحاب الهمم وكبار المواطنين

المصدر: البيان

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استقبل "متحف المستقبل" اليوم أكثر من 400 طفل من أصحاب الهمم ومجموعة من كبار المواطنين في زيارة خاصة تم تنظيمها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لافتتاحه رسمياً.

واطلع الأطفال وكبار المواطنين ومرافقيهم خلال الزيارة على مختلف أقسام المتحف، بما في ذلك طابق "أبطال المستقبل" الذي صمم خصيصاً لتشجيع الأطفال على اكتشاف العالم من حولهم وتعزيز مهاراتهم لمواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استثنائية خصيصًا لكبار المواطنين، بما في ذلك مناطق استراحة ومسارات ملائمة لتجربة الزيارة بكل راحة ويسر. كما تضمنت الجولة محطة الفضاء المدارية "أمل" ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض "مستقبلنا اليوم".

وتم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الثقة للمعاقين، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز ماي مكسيموس، وجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومجموعة إدوسكان التعليمية، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن "متحف المستقبل" استضاف أكثر من 2 مليون زائر من 172 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، وشهد تنظيم أكثر من 280 حدث وفعالية بارزة على المستوى المحلي والعالمي استقطبت أكثر من 20 ألف مشارك من حول العالم، كما استقبل أكثر من 40 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف بلدان العالم خلال زياراتهم الرسمية لدولة الإمارات، إضافة إلى استضافة 370 وفداً إعلامياً لتسليط الضوء على رؤية دبي والإمارات للمستقبل.

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