وزراء ومسؤولون يعزون في وفاة محمد الغرير

المصدر: دبي - البيان ووام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن ماجد بن أحمد الغرير، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الخوانيج بدبي.

وأعربوا عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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