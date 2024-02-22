اتفاق بين «إيدج» و«فينكانتيري» لتصنيع السفن العالمية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة فينكانتيري، إحدى أكبر شركات بناء السفن في العالم، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك، بهدف الاستفادة من فرص بناء السفن العالمية بالإمارات، مع التركيز على تصنيع مجموعة واسعة من السفن البحرية المتطورة.

وستمتلك «إيدج» حصة تبلغ 51 % في المشروع، الذي يضمّ خط تصنيع تجارياً، تصل قيمته إلى حوالي 30 مليار يورو، بينما تتولى «فينكانتيري» مهام التوجيه الإداري، وسيجري منح المشروع المشترك، ومقره أبوظبي، حقوقاً أساسية للطلبات من خارج حلف الناتو، للاستفادة بالكامل من جاذبية الاتفاقيات الثنائية الحكومية لدولة الإمارات، وحزم تمويل ائتمان الصادرات.

وخلال الزيارة الأخيرة إلى روما بإيطاليا، تم الاتفاق رسمياً على دفتر الشروط لإنشاء المشروع المشترك، بعد التوقيع عليه من قبل حمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وبييروبيرتو فولغيرو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فينكانتيري، وداريو ديستي المدير العام لقسم السفن البحرية لدى الشركة.

وتمنح الاتفاقية المشروع المشترك تعاوناً متيناً لتسويق منتجاته للقوات البحرية، عبر مختلف دول العالم. وتسهم الاتفاقية الاستراتيجية في تعزيز قدرة إيدج بشكل كبير على تصميم وبناء الفرقاطات والسفن الكبيرة الأخرى، إلى جانب توسيع نطاق عملياتها.

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