سعود المعلا يؤكد ضرورة مواكبة المستجدات في تقديم الخدمات الحكومية

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري، وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، برئاسة اللواء خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإدارة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ضرورة مواكبة التوجهات والمستجدات في مجال تقديم الخدمات الحكومية، مشيداً بمستوى جهوزية فرق العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين وقدرة موظفيها على تقديم الخِدْمَات بكفاءة وفاعلية.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالوفد مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في التواصل مع المتعاملين، ومثنياً على الجهود الدؤوبة لفرق العمل على ما بذلته في سبيل الارتقاء بالعمل وتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بمستوى وجودة الخِدْمَات المقدمة لتحقيق تطلعات ورؤى المتعاملين.

واستمع سموه إلى شرح من اللواء خالد يوسف بن حضيبة، عن آلية العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، كما استمع لشرح عن إجراءات التطوير المستمرة لمنظومة الخِدْمَات التي تقدمها الإدارة، وخطط التطوير المستقبلية، التي تهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين، والوصول إلى مواقع الريادة في تقديم الخِدْمَات.

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