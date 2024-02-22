سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بمناهزات اللغة العربية لدول الخليج

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل ختام أعمال مناهزات اللغة العربية لدول الخليج في دورتها الخامسة، الذي أقيم في المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، في المدينة الجامعية بالشارقة.

وكرّم سموه أعضاء اللجنة العلمية ووفود وزارات التربية والتعليم في دول الخليج العربي، كما كرّم فرسان المناهزات الفائزين، حيث فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، بينما نالت مملكة البحرين ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، وتوجت دولة الكويت بميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، أما المملكة العربية السعودية فقد حصلت على ميدالية ذهبية وميدالية فضية، بينما نالت سلطنة عمان ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، وحازت دولة قطر ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وقال الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، «إن المشاركة في المناهزات التي تعتبر الأولى من نوعها في دول العالم العربي تؤكد أهمية التوجه لخدمة اللغة العربية الجميلة وإبراز المبدعين فيها»، مشيراً إلى أن المركز اختار لجنة علمية لتقوم على وضع الأسئلة وتنفيذها، حيث شارك في هذه الدورة الخامسة لمناهزات اللغة العربية 16 طالباً وطالبة يمثلون دول الخليج العربي، وتوزعت الجوائز على المشاركين بواقع 6 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.

من جانبه، لفت الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية وما تمثله للمجتمعات الخليجية، قائلاً: «يمثل الاهتمام باللغة العربية إحدى أهم أولويات دول الخليج العربي، نظراً لما تمثله من أهمية دينية وثقافية وحضارية، بفعل ارتباطها الراسخ بديننا الحنيف وعلاقتها الجذرية بهويتنا، فضلاً عن كونها الإطار الجامع للمنجزات الحضارية والفكرية والتاريخية المشتركة بيننا».

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