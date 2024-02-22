سعود بن صقر يمنح مايكل كلاين «جائزة الشيخ سعود العالمية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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منح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، البروفيسور مايكل كلاين، أستاذ العلوم في جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، «جائزة الشيخ سعود العالمية» لعلوم المواد 2024، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال علوم المواد المتقدمة، وذلك خلال حضور سموه فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ15 لـ«ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» والتي ينظمها مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة.

وقال السير أنتونتي تشيثام، رئيس مركز بحوث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، الذي أسسه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في سنة 2007: «يعد البروفيسور مايكل كلاين، أحد أبرز علماء العالم في مجال المواد الحاسوبية، فنُشر أول بحث له عن فيزياء المادة المكثفة في مجلة فيزيكال ريفيو الأمريكية الشهيرة في سنة 1962». وأضاف السير أنتونتي تشيثام: تتضمن اهتمامات مايكل البحثية استكشاف بنية وحيوية الأنظمة الجزيئية باستخدام تقنيات المحاكاة الجزيئية. وتتألف الجائزة من ميدالية ذهبية، ولوحة تذكارية، ومبلغ 100 ألف دولار أمريكي، ويتم منحها لأحد العلماء تقديراً لإسهاماته في مجال علوم المواد المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.وأثنى سموه على جهود السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. وعبر نغوين مانه توان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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