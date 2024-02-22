«طرق دبي» تنفذ أعمال الصيانة الشاملة لشلال جسر القناة المائية

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أعمال الصيانة الشاملة لشلال جسر القناة المائية الواقع على شارع الشيخ زايد، واستمرت تلك الأعمال ما يزيد على شهرين بهدف رفع مستوى السلامة للشلال المائي وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصاً من الهيئة على الحفاظ على جمال مرافق قناة دبي المائية، ما يرز الهوية العصرية والوجه الحضاري للمعالم في إمارة دبي.

وتضمنت أعمال الصيانة الرئيسة، التي استغرقت أكثر من 600 ساعة عمل، إزالة الألمنيوم الخارجي للشلال وإعادة تركيبه بعد تجديده، وإزالة أنابيب المياه الحديدية المستخدمة سابقاً وتركيب أنابيب من بولي أثيلين لتعزيز استدامته، واستبدال هيكل جديد بالهيكل الحديدي القديم للشلال، كما روعي في فترة الصيانة، تركيب منصة عائمة لتسهيل الحركة والوصول إلى الهيكل، وتحقيق السلامة لجميع المعنيين في الموقع.

ويقع مشروع الصيانة الشاملة لشلال قناة دبي المائية ضمن خطة ممنهجة لصيانة الأصول والمرافق التابعة للهيئة، بهدف تعزيز الاستدامة والعمر الافتراضي لها، وتتوزع أعمال صيانة الشلال على خمس مراحل زمنية، وهي: الصيانة اليومية، والصيانة الشهرية، والصيانة ربع السنوية، والصيانة نصف السنوية، والصيانة السنوية التي تتضمن اختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحة توزيع الإضاءة، وصيانة لوحات توزيع الكهرباء في الغرف الكهربائية وغرف التحكم، واختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحات التحكم، وغيرها من الأعمال الرئيسة.

وأكدت الهيئة أن إنشاء الشلال المائي المزين بالإضاءة ليلاً، يبرز الابتكار والريادة في تدشين المشروعات، ويضيف بعداً جمالياً إلى قناة دبي المائية، التي تعد واجهة سياحية ومقصداً لمختلف شرائح المجتمع، وتحديداً في حركة وسائل النقل البحري الجماعي والسياحي أسفل الشلال، والتي تتوقف تلقائياً عند مرور المراكب أسفلها عبر مستشعرات الحركة، ما يضمن الجمال والتنقل الآمن للجميع.

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