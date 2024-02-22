«التوطين»: ضبط 75 ألف مخالفة لتشريعات سوق العمل خلال 2023  

المصدر: دبي - وام

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان أمس، «التزام الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل، الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه التشريعات، لاسيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية».

وحقق فريق التفتيش في الوزارة، أداءً مميزاً خلال العام 2023، عبر منظومة الرقابة والتوعية التي تم بموجبها تنفيذ أكثر من 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، أسفرت عن ضبط أكثر من 75 ألف مخالفة وتوعية أكثر من مليوني عامل وما يتجاوز 9 آلاف صاحب عمل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على مرصد سوق العمل.

تحليل بيانات

ويعد نظام التفتيش الذكي الأول من نوعه في المنطقة، ومن أهم الوسائل المستحدثة لقطاع التفتيش لتعزيز دوره في حماية المجتمع، حيث تقوم مصفوفة المخاطر التي يعمل عليها النظام على تحليل البيانات وتصنيف الشركات ضمن ثلاثة مستويات وفقاً لدرجة الخطورة، وتحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، كما توفر أجهزة التفتيش الإلكترونية سرعة ودقة إجراءات التفتيش.

وأشار مرصد سوق العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي البالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة، 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين، بما فيها التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022، إضافة إلى تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال العام 2023، منها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم إغلاقها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركات إلى النيابة العامة لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.

وفرضت الوزارة، غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية، من أبرزها نحو 33 ألف حالة عدم التزام بسداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، وأكثر من 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة، و76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، فضلاً عن 185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي طبق من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2023، و30 حالة عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، إضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات.

واستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 1500 بلاغ عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع.

وأطلقت خدمة استباقية جديدة تتميز بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة لزيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، ما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال العام 2023 استلام 770 طلباً.

شراكة

وسعت الوزارة خلال العام 2023 نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والإنهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في مناطق الدولة كافة.

وعلى صعيد التوعية والتوجيه خلال العام 2023، تم تنفيذ أكثر من 49 ألف ورشة توجيهية بلغات مختلفة.

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