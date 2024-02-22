رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً مجالات التعاون والعمل المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحث خلاله مستوى تطور مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

كما هنأ سموه الرئيس جوكو ويدودو بنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في بلاده، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لدفع علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات على مختلف المستويات؛ ما كان له كبير الأثر في مواصلة ازدهارها.

ومن جانبه أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموه، مبدياً اعتزازه بما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم، متمنياً لدولة الإمارات مواصلة تطورها وازدهارها.

علاقات

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع برابوو سوبيانتو، وزير دفاع جمهورية إندونيسيا المرشح الرئاسي، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

تقدم

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لوزير الدفاع الإندونيسي التوفيق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، ولإندونيسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، منوهاً بالتطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات.

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