شاب إماراتي يطلق مكتبة رقمية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - مريم العلي

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أطلق الشاب الإماراتي محمد الشامسي، الخبير التقني ومؤسس شركة «سايبر نت» الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مشروع «سايبر ريد»، وهو عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي على مجموعة واسعة من الكتب والملفات الإلكترونية المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وثائق ونصائح مفيدة للمستخدمين، وذلك بالتعاون مع مختصين وخبراء إماراتيين في المجال الرقمي، خلال ملتقى الأمان الرقمي الذي عُقد في 17 و18 من فبراير الجاري، ويهدف المشروع إلى توفير مصدر موثوق وشامل للمعرفة والتعلم في هذا المجال الحيوي والمتطور، وذلك في إطار تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع الرقمي.

فريق إماراتي

‏وأكد محمد الشامسي، ‏أن هذا المشروع إنتاج إماراتي بحت بالتعاون مع فريق مختص بالأمن السيبراني من التقنيين الإماراتيين ويسعى لإنتاج مواد توعوية تُطرح للمجتمع، من شأنها نشر الثقافة الرقمية والتقنية للجمهور، وأضاف أن المكتبة تسعى لنشر عدد كبير من المستندات والكتب ذات الجودة العالية التي بدورها تخدم المهتمين والباحثين عن المحتوى التقني.

وأشار إلى أن هذه المكتبة لا تقتصر على توفير كتب وملفات إلكترونية فقط، بل تمثل جزءاً من جهود الشركة لنشر ثقافة الأمان الرقمي من خلال دورات وورش عمل وفعاليات متنوعة ويتيح هذا المشروع الجديد للأفراد الاستفادة من المحتوى الأمني الثقافي في أي وقت ومن أي مكان عبر منصة «سايبر ريد».

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