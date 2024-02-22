«صحة دبي» تطلق مشروع تقييم خدمات الرعاية الحرجة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الصحة في دبي، مشروع «تقييم خدمات الرعاية الحرجة والتحويل في الحالات الطارئة»، بالتعاون مع مؤسسة الاعتماد الكندي الدولي والمعايير الصحية (HSO/AC).

ويأتي المشروع كخطوة داعمة لاستراتيجية الطب الطارئ للهيئة وضمن مبادراتها لتوفير نظام صحي فعال ومتكامل قائم على التميز والتطوير في المجالات كافة.

وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أن المريض هو محور الاهتمام في جميع مبادرات هيئة الصحة في دبي، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسة الاعتماد الكندي يمثل خطوة مهمة في تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون «دبي موطن الريادة في الصحة والسعادة والازدهار».

ولفت إلى المراحل المتعددة للمشروع التي تتضمن تقييم النظام الحالي لطب الطوارئ بالإمارة، والتعرف إلى أهم نقاط القوة ومجالات التحسين، والعمل على تحقيقها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الخدمة، كمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للضمان الصحي، والمنشآت الصحية المقدمة لخدمات الطب الطارئ في الإمارة بالقطاع الصحي الحكومي والخاص، وغيرها من الشركاء الرئيسيين ذوي الصلة، لضمان إجراء التقييم الشامل والدقيق للنظام الحالي.

وقال الدكتور الملا، إن التقييم تضمن تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمجموعة من المستشفيات المقدمة للخدمة في إمارة دبي، للتعرف إلى النظام المطبق حالياً وكيفية تطويره بما يضمن شمولية الخدمة.

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