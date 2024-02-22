«صناع الأمل» تحيي «الحلم العربي» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعادت مبادرة «صناع الأمل» إحياء وتطوير الأوبريت الغنائي الشهير «الحلم العربي»، للاحتفاء بأوائل صناع الأمل خلال الحفل الختامي لدورتها الرابعة، الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 25 فبراير الجاري في «كوكا كولا أرينا» بدبي، حيث ينال صانع الأمل الأول مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

وأعلنت مبادرة «صناع الأمل» عن نفاد كافة تذاكر الحفل الختامي لتتويج الفائزين في دورتها الرابعة، ويذهب ريعه لدعم الأعمال الإنسانية.

وحظيت الدورة الرابعة باهتمام كبير من قبل الجمهور، وسجل شراء التذاكر لحضور الحفل الختامي للمبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، والبالغ عددها 12 ألف تذكرة، إقبالاً قياسياً منذ إعلان المبادرة عن طرح تذاكر الحفل الختامي للبيع.

ويشهد الحفل الختامي الذي يحييه أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان ومهيرة عبدالعزيز، تكريم صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

الحفل الختامي

واستقطبت الدورة الرابعة من مبادرة «صناع الأمل»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكثر من 58 ألف ترشيح من أنحاء الوطن العربي، وسيذهب ريع الحفل الختامي لدعم الأعمال الإنسانية، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 12 يونيو الماضي البحث عن صناع الأمل في العالم العربي لعام 2023.

ويشارك في الأوبريت الذي سيعرض خلال الحفل الختامي 12 من كبار الفنانين العرب وهم أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، وإخراج حسين سليم.

الفن يصنع الأمل

وقالت الفنانة أحلام: فخورة بالمشاركة في الحفل الختامي للدورة الرابعة من صناع الأمل من خلال الأوبريت، وأشكر هذه المبادرة الملهمة التي أتاحت لي المساهمة مع الفنانين العرب في نشر الخير وثقافة التفاؤل في الوطن العربي.

بدوره، ثمن الفنان ماجد المهندس الدور الذي تلعبه المبادرة في ترسيخ ثقافة العطاء في الوطن العربي، وقال: سعيد بالغناء من أجل الأمل والمساهمة في تحقيق الحلم العربي.

مصدر إلهام

وأضافت الفنانة أصالة: كل الشكر لدولة الإمارات، ومبادرة صناع الأمل الملهمة، وحقيقة فإن المشاركة في أوبريت الحلم العربي شرف كبير لكل فنان، ومن واجبنا جميعاً أن ندعم صناعة الأمل في العالم العربي.

وقال وليد توفيق: أتشرف بالمشاركة في حفل تتويج الفائزين في الدورة الرابعة من المبادرة، كما أتشرف بكوني أحد الفنانين العرب المساهمين في تقديم الأوبريت.

ووصف صابر الرباعي مبادرة صناع الأمل بأنها مصدر إلهام لا ينضب من أجل الخير والعطاء، وأضاف: مشاركتي في إعادة إحياء وتطوير الأوبريت ستبقى دائماً راسخة في وجداني.

واعتبرت الفنانة بلقيس أن مبادرة صناع الأمل أحدثت تأثيراً إيجابياً كبيراً في العالم العربي، وعززت الثقة بالمستقبل، وقالت: الغناء في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل إضافة نوعية لمسيرتي الفنية.

وعبر عاصي الحلاني عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الدورة الرابعة من صناع الأمل، وقال الحلاني: إعادة إحياء وتطوير الأوبريت مشروع فني بالغ الأهمية، وهو أفضل تحية لصناع الأمل في أمتنا العربية.

إحياء وتطوير

وحول مشاركته في إحياء الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة، اعتبر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أن المساهمة في صناعة الأمل تمثل رسالة سامية لكل إنسان، وأن المشاركة في إحياء حفل تتويج الفائزين شرف للفن والفنانين، وقال: نشكر المبادرة التي أعادت إحياء وتطوير الأوبريت.

وعن مشاركته، علق الفنان محمد عساف: شكراً للمبادرة التي أتاحت لي الفرصة لأكون في حفلها الختامي مع هذه النخبة من الفنانين العرب لنغني معاً من أجل حلمنا العربي.

واعتبر أحمد فتحي أن المساهمة في نشر ثقافة الخير والعطاء في الوطن العربي واجب على كل فنان مؤمن بنفسه وبرسالته الفنية، وقال: المبادرة قدمت إسهامات كبرى لإبراز قيم البذل في مجتمعاتنا العربية، وعززت ثقتنا بالأجيال الجديدة.

وبشأن مشاركته في الأوبريت قال إيهاب توفيق: جميعنا معنيون بمساندة كل جهد عربي لغرس وصناعة الأمل، ولا شك في أن المشاركة في الأوبريت في حفل تتويج صناع الأمل وسام على صدري. ورأى أبو أن الفنان الحقيقي هو من يستطيع إحداث تأثير إيجابي في مجتمعه وجمهوره، وقال: مبادرة صناع الأمل تمنح الفن الفرصة لتأكيد التزامه بقيم الخير والعطاء، والعمل على ترسيخها في عالمنا العربي.

وأعرب مدحت العدل عن فخره باختيار الأوبريت في الحفل الختامي للدورة الرابعة من المبادرة، وقال: الكلمة الحقيقية هي التي تزرع الأمل في نفوس الآخرين وتشجع على الحلم.

وفي السياق ذاته، أكد صلاح الشرنوبي أن الفن لا معنى له إذا لم يخدم قضية سامية، وقال: صناعة الأمل رسالة نبيلة، والمساهمة في تحقيقها شرف للإنسان، والأمل هو العنوان لتحقيق الحلم العربي.

12 ألف شخص

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي والذي سيكون الأضخم من نوعه، إلى أكثر من 12 ألف شخص، ويشهد الحفل مشاركة المثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

نشر الإيجابية

وتندرج مبادرة «صناع الأمل» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتنسجم مع رؤية السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس أياً كانت الظروف.

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