المجلس الصحي يبحث إنشاء منصة للتسجيل والترخيص

المصدر: دبي - البيان

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بحث المجلس الصحي في الدولة والمكون من الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، مستجدات إنشاء منصة موحدة للتقديم على خدمة التسجيل والترخيص لمزاولي المهن الصحية، واستعرض مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة، كما تم بحث إنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومناقشة قانون الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، إضافة لدراسة مشروع منصة الابتعاث للدراسة خارج الدولة في مجال العلوم الصحية، ومشروع السحابة الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وعوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وممثلين عن مختلف الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشروعات الصحية، لتعمل فريقاً واحداً لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة، وتشكيل خريطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة.

واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الصحية عبر المؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة في الدولة، في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرائق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس الصحي في الدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي في الدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات في شأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية، كما يختص المجلس بعقد المؤتمرات الطبية والندوات ودعم برامج التعليم الطبي المستمر، بما يحقق أهداف السياسات الصحية العامة، إضافة لرسم السياسات التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الصحية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.

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