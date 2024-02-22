6043 عقد زواج في دبي خلال 2023

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن عقود الزواج في العام الماضي بلغت 6 آلاف و43 عقداً، بزيادة قدرها 5.6 % عن عام 2022، فيما بلغت حالات الطلاق 2013 حالة خلال 2023.

ووفقاً لبيانات عقود الزواج المسجلة في الإمارة، خلال العام الماضي، سجل ديسمبر الماضي أعلى عقود الزواج، بواقع 625 عقداً، تلاه مارس بواقع 617 عقداً، ثم فبراير بواقع 595 عقداً، تلاه شهر نوفمبر بواقع 549 عقداً، وجاء بعده شهر مايو بواقع 513 عقداً ثم شهر يونيو بواقع 510 عقود زواج، تلاه يناير بواقع 490 عقداً، ثم يوليو بواقع 467 عقداً، تلاه أكتوبر بواقع 460 عقداً، وسجل كل من شهري أغسطس وسبتمبر 426 عقد زواج في كل شهر، فيما سجيل شهر أبريل 365 عقد زواج.

وأظهرت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي أنه تم تسجيل 198 حالة طلاق في يناير، و184 في فبراير الماضي، و226 حالة طلاق في مارس، 114 حالة في أبريل، فيما سجل شهر مايو 190 حالة طلاق، وفي 194 حالة، وفي يوليو 126 حالة، و143 حالة في أغسطس، و170 حالة طلاق في سبتمبر، بينما سجل شهر أكتوبر 182 حالة طلاق، و203 حالات في نوفمبر و83 حالة طلاق في ديسمبر.

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