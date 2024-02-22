«مياه وكهرباء الإمارات» تطلق تقرير «متطلبات السعة المستقبلية 2024 - 2037»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أمس، تقرير «متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء للسنوات 2024 - 2037».

وأكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، بناء 10 محطات للطاقة الشمسية تضيف نحو 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً على مدار السنوات «2027 - 2037»، وبقدرة إجمالية تصل إلى 14 جيجا وات.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى نحو 7.5 جيجاوات في أبوظبي بحلول العام 2030، مشيراً إلى توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.

وأوصت شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها، بتطوير 400 ميجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول العام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام وتوفير احتياطيات التشغيل.

كما أوصى التقرير، بتطوير مرافق البنية التحتية اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لتحقيق أهداف الاستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة.

وتوقعت الشركة في تقريرها أن يسهم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه نحو 93% بحلول 2031.

ولفت تقرير متطلبات السعة المستقبلية، إلى إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031، متوقعاً انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى نحو 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كغم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ330 كغم لكل ميجاوات ساعة في العام 2019.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز