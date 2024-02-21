أحمد بن مسحار: الإمارات رائدة في تطبيق نهج الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن شهر الإمارات للابتكار يبرز المساعي الحثيثة للدولة لترسيخ مكانتها في مصافِ الدول الأكثر تقدماً، ويبرز تنامي ثقافة الابتكار مؤسسياً ومُجتمعياً في الوقت الذي تمضي فيه الدولة في تعزيز الابتكار في شتى المجالات باحتسابه محركاً رئيساً للتنمية والتطور.

وقال إن دولة الإمارات رائدة في تطبيق نهج الابتكار ضمن منظومات العمل في مُختلف القطاعات، ومن ذلك العملية التشريعية، إدراكاً منها أهميته في تطوير تشريعات تواكب التحولات المتسارعة، وإرساء دعائم بنية تحتية تنظيمية وقانونية تستشرف الغد وتدعم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة.

وولفت إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية توظيف المنهجيات المبتكرة في منظومة العمل، تحرص اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وإقامة الفعاليات وورش العمل التي تسلط الضوء على الدور المتنامي للابتكار في المجال التشريعي، وسُبُل توظيف الابتكار في صوغ التشريعات.

وأكد أحمد بن مسحار عزم اللجنة العليا للتشريعات على مواصلة توسيع نطاق تبني الابتكار في مُختلف نواحي العمل التشريعي باحتسابه أداةً نوعية تدعم المشرِّع الإماراتي، وركيزةً أساسية ضمن مساعي دولتنا لتعزيز دورها الريادي في قيادة ركب التقدم ورسم ملامح المستقبل، وترسيخ مكانتها حاضنة للتميز ووجهة للعقول المبدعة.

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