التوصية بترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية بالمنظومة التعليمية والتدريسية

المصدر: دبي - البيان

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أصدر المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ختام فعالياته وجلساته لليوم الثاني، 5 توصيات لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، تمثلت في العمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية للخروج بنتائج قيمة تواكب التحديات المستمرة.

أقيم المؤتمر تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، «بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية»، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء، وشركة نيسان للسيارات.

واستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بتقديم ملخص لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، أعدته كل من كريستين بيدرسن، رئيسة الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وهدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وشرحت كريستين بيدرسن، وهدى بركات، نتائج ورش العمل والطاولات المستديرة التي تناولت تجربة التعليم بالواقع الافتراضي الفكرية، واستشراف المستقبل في الملكية الفكرية، والابتكار الفكري، ورؤية الابتكار والإبداع، وتحضير دعوى إنفاذ للقانون عابرة للحدود، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.

الجلسة الرئيسية

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان «الملكية الفكرية والمستقبل»، ترأستها عائشة سالم الهوي، المُلحق المعني بالملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي، واستضافت فيها الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية.

قصص نجاح

وتلت الجلسة الرئيسية جلسة بعنوان «قصص نجاح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ترأستها الدكتورة جنان كبارة، المستشارة الإقليمية لشؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية في دولة الإمارات، واستضافت فيها ليونور سانهويزا، مديرة مشروع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفرحات جكماك، ضابط الاستخبارات الجنائية، والدكتورة أمثال العيفان، مرشح دولي من الويبو وعضو هيئة تدريس في الجامعة الدولية في الكويت.

إنفاذ القانون

وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «توسيع حدود إنفاذ القانون»، ترأسها الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، واستضاف فيها محمد القحطاني، مدير إدارة الجودة والتميز في البريد السعودي، ومحمد الشطي، رئيس وحدة التحقيقات الخاصة لحماية الملكية الفكرية في مديرية الأمن العام في الأردن، وكيسوكي سيكي، الملحق الياباني لحقوق الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع الياباني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدير إدارة الملكية الفكرية في المنطقة التجارية الخارجية اليابانية.

جلسة نقاشية

واختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية، ترأسها الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستضاف فيها سوريا بادمانابهان، مديرة برامج التحالف غير الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، ومحمد حسن، مسؤول معني بالمعلومات الاستخباراتية الجنائية، وصفية هاشم الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، وإيفان ويليامز، المدير الأول لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية العالمية في مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية.

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