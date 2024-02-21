«موارد الشارقة» تدشن مسار «سفراء التدريب» في القطاع الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

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دشنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، المرحلة الأولى من المسار التدريبي الشامل «سفراء التدريب»، الذي يعقد في مقر الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبمشاركة 25 مسؤولاً للتدريب من مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

ويستهدف البرنامج تمكين وتطوير مسؤولي التدريب في القطاع الحكومي، عبر 4 مراحل تدريبية تتراوح بين الأساسات والابتكار فسيتم تزويد المشاركين الكفاءات اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتقييم الحقائب التدريبية بدقة، واستخدام أساليب التدريب المبتكرة التي تتماشى مع التوجهات العالمية في التعليم والتطوير المهني.

يأتي ذلك بهدف تحقيق تقدم مستدام يؤثر إيجاباً في أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين التعاون والتواصل بين مختلف الأقسام وتعزيز القيادة الفعالة في مجال التدريب.

ويبدأ البرنامج بالتجربة التعليمية المكثفة (سفير التدريب المعتمد)، لتمكين الحضور من استيعاب وتطبيق أحدث منهجيات واستراتيجيات التدريب، وتعميق فهم المفاهيم الوظيفية، وتطوير مهارات تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقديم أدوات لتخطيط وتصميم برامج استراتيجية فعالة مع تأكيد أهمية التقييم المستمر والتحسين المستدام لضمان التميز في بيئة العمل.

ويزود البرنامج في مرحلته الثانية في مارس من سنة 2024م، مسؤولي التدريب تطبيق (منفذ التدريب المحترف)، الذي يمكنهم من تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسة، ويعزز قدراتهم على تحليل وتقييم الاحتياجات التدريبية بدقة وتطوير كفاءاتهم وتوافقهم مع ثقافة المؤسسة كما يمكنهم من قيادة فعاليات فرق العمل وتطوير استراتيجيات اتصال وتفويض بكفاءة وابتكار.

ويتناول التدريب عبر المرحلة الثالثة التي تعقد في شهر أبريل من سنة 2024م، برنامج (خبير التقييم التدريبي)، لتعزيز قدرات المشاركين على تقييم وتحسين فعالية البرامج التدريبية في المؤسسات الحكومية، عبر كيفيات إجراء التقييمات المتنوعة للأنشطة التدريبية، وتقدير التكاليف وقياس العائد، وتطبيق منهجيات متقدمة لتقييم الحقائب التدريبية والتطوير المهني، كما يسلط الضوء على استراتيجيات قياس العائد على الاستثمار في التدريب، ما يسمح للمؤسسات بتحسين استثماراتها التدريبية وضمان الاستفادة القصوى من مواردها التعليمية.

وسيختتم البرنامج في نهاية شهر مايو من سنة 2024م بمرحلة (رائد التدريب المبتكر) الذي يعد مسؤولي التدريب لأخذ دور ريادي في توظيف التقنيات الحديثة واستراتيجيات الابتكار في التدريب في داخل المؤسسات الحكومية، فسيزود المشاركين مهارات متقدمة في استخدام التعلم الهجين العكسي، وتقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية باستخدام أدوات الفكر التصميمي والألعاب التعليمية، كما سيركز البرنامج الختامي، على تنمية القدرات الإبداعية، والتفكير النقدي، وتشجيع التعلم الذاتي لضمان تجارب تعليمية غنية ومؤثرة تدعم الابتكار والتحسين المستمر في مجال التدريب.

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