حمدان بن محمد: هدف محمد بن راشد الارتقاء بجودة حياة كل مواطن في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي أن تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجنة، كان له هدف واضح ووحيد هو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.

ووجه سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة لسنة 2024 بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين. كما وجه بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري، مؤكداً أن «الاستقرار الأسري أولوية قصوى، والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً، ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع ستصل للجميع بإذن الله».

واعتمد سموه حزمة من القرارات والمبادرات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يرسخ جودة حياة المواطنين، كما اطلع سموه على أبرز قرارات اللجنة منذ تشكيلها.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين يتصدر أولويات مشاريعنا ومبادراتنا الطموحة، وغاية خططنا التنموية، بما يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ووجه سموه أعضاء اللجنة بتكثيف العمل لترسيخ الإنجازات التي حققتها خلال العامين الماضيين والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة. وقال سموه إن الاهتمام بالمواطن سيبقى المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في الازدهار والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتنا العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز