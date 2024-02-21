مواطنون لـ «البيان»: قيادة الإمارات حريصة على تعزيز رفاهية المواطنين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد مواطنون أن قيادة دولة الإمارات حريصة دائماً على توفير كافة الدعم لهم للتمتع بحياة كريمة وتعزيز رفاهيتهم، مشيدين بمبادرات القيادة الرشيدة لإسعاد المواطنين.

وأوضحوا لـ«البيان» أنّ توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية وزيادة المنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم وتوظيف أكثر من 17 ألف مواطن، فضلاً عن المنح وتسهيل القروض للمواطنين، يعد ترجمة للجهود الكريمة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين.

حرص

وقال محمد العبدولي: إن القرارات ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات، وتوفيرها الحياة الكريمة.

مثمناً جهود حكومة دبي المستمرة، التي تحرص باستمرار على إطلاق المبادرات التي تدخل البهجة على قلوب المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل.

من جهتها، قالت ميرة البلوشي: إن القرارات والمبادرات التي تطلقها حكومة دبي تدفع بالتنمية الاقتصادية التي تعد ركيزة أساسية للمواطن، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة منحت توظيف المواطنين أولوية قصوى من خلال تعزيز تواجدهم في الوظائف الحكومية والخاصة ودعمهم في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت ميرة أن الحكومة دائماً سباقة في تقديم كل ما يخدم أبناء الوطن، وما يقدمونه يؤكد أن أياديها البيضاء تحمل كل الخير والسعادة والرخاء والطمأنينة للمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم لكي ينعموا بالأمان على حياتهم وحياة أبنائهم.

جهود

ولفت عبد الله الشحي إلى الجهود الكبيرة التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات لاسيما في إمارة دبي والمحافظة على المكانة المرموقة التي وصل إليها، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفكر دائماً في إسعاد المواطنين، وتصدر القرارات التي تعبر عن تطلعاتهم، وهي تقرأ المستقبل واحتياجات المواطنين في مختلف الصعد.

وثمّن حرص القيادة الحكيمة في توفير الحياة الكريمة لأهالي دبي متمثلة في توزيع المساكن والأراضي وقروض البناء وإنشاء البنية التحتية في كل المناطق الجديدة، وتوفير المسكن الذي يعتبر أمراً في غاية الأهمية، فهو يحافظ على الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر.

ركيزة

من جهته، أكد خليفة عبدالله الشيبة، إيمان قيادة دولة الإمارات بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية في البناء والتطوير، لذا أطلقت العديد من المبادرات التي تخدم الإنسان ووفرت له الوظيفة والمسكن وكل مستلزمات الحياة الكريمة من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي للمواطنين لبناء أسر متماسكة تسهم في تكوين مجتمع إماراتي متكامل ومترابط.

وأضاف أن قرارات القيادة الرشيدة، تسهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، وستكون أكبر دافع لإعداد جيل جديد من الخبرات الوطنية لقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل.

قدرة

بدورها، قالت جنان ناصر: إن جهود حكومة دبي تنصب في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية، ويعزز من الحراك التنموي المستدام، ويحفز الفئات المستهدفة نحو المشاركة الفاعلة في بناء ازدهار الوطن وتطوره، ويكرس التفافها وانتماءها للوطن ولقيادتها الرشيدة.

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