«الوطني» يبحث التعاون مع مجلس النواب في مصر

المصدر: القاهرة- وام

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمقر المجلس خلال زيارته الرسمية على رأس وفد للقاهرة.

وبحث الجانبان خلال الجلسة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان أن علاقات البلدين الشقيقين تسير وفق أعلى مستويات التنسيق وهي قائمة على الاحترام المتبادل، والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين.

وأشاد معاليه بالجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة، وتواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في غزة، والتزامها في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق كل ما تتطلع إليه الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

حضر اللقاءين كل من سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب المصري، وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة، وسالم راشـد المفتـول، وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد عيـد المنصوري، ومحمد أحمد اليمـاحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

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