«السعديات».. منارة تجمع سحر الطبيعة وألق الثقافة والفنون

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجمع جزيرة السعديات في أبوظبي بين سحر وجمال الطبيعة الخلاب وألق الثقافة والفنون، حيث تقدّم نفسها وجهة سياحية رائدة تمنح زائريها تجربة استثنائية تنقلهم إلى عالم الخيال في رحاب الشواطئ الخلابة والوجهات الثقافية الرائدة عالمياً.

تسترخي الجزيرة على مساحة 27 كيلومتراً مربعاً وتبعد 500 متر عن شواطئ العاصمة الإماراتية، التي تعد موطناً للحياة البرية المذهلة، ومركزاً عالمي المستوى للأنشطة الثقافية والترفيهية، والسكن، والأعمال، حيث تضم أكبر تجمع للمؤسسات الثقافية الرائدة في العالم، فضلاً عن مجموعة من متاحف عالمية ومحلية يجري تطويرها ويتوقع افتتاحها في 2025.

مرافق الضيافة

وتعد جزيرة السعديات من أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي، لما تتمتع به من مقومات فريدة، من شواطئها الطبيعية الخلابة إلى متاحفها ومنشآتها الفنية والثقافية والتعليمية العالمية وتجاربها الرياضية والترفيهية وأرقى مرافق الضيافة والمطاعم وتعد هذه الجزيرة الطبيعية موطناً للحياة البرية المذهلة ومنتجعات وفنادق فاخرة.

ويأتي التعريف بسحر وجمال الجزر الإماراتية وعلى رأسها جزيرة السعديات في أبوظبي، في قلب «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الوطنية الشاملة، والتي تكتسب بنسختها الرابعة لهذا العام أهمية خاصة انطلاقاً من شعارها «قصص لا تنسى» وما يحمله من دلالات تبرز جماليات السياحة الإماراتية.

وجهات ثقافية

تشكّل جزيرة السعديات أول موقع دولي لمتحف اللوفر الشهير، الذي يعد أول متحف من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة وبهندسته المعمارية الفريدة. ويربط المتحف، في مشهد ثقافي وفني فريد وللمرة الأولى، منطقتنا العربية بجذورها الحضارية العريقة والعميقة عمق التاريخ بعالم الفنون والثقافة الغربية.

كما تضم المنطقة الثقافية في الجزيرة، متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي من المقرر استكماله عام 2025، ويشكل أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في أبوظبي، وسيكون جوجنهايم أبوظبي المتحف الأبرز في المنطقة للأعمال والبرامج الفنية والثقافية العالمية المعاصرة.

ويعد متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات ويقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ويحتفي بتاريخ دولة الإمارات الغني وثقافتها الثرية، وفي مارس 2022 تم إطلاق مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، ومن المقرر اكتماله عام 2025 وسيأخذ المتحف زواره في رحلة عبر الزمن تمتد من قبل 13.8 مليار سنة.

منصة مجتمعية

تشكل منارة السعديات التي تعتبر مركزاً للمعارض افتتح عام 2009، منصة مجتمعية نابضة بالحياة تسهم في إثراء المشهد الفني في أبوظبي. ونجحت في التواصل مع المجتمع باستمرار من خلال المعارض الدورية التي تنظمها على مدار العام، والورش، وتقديم الأفلام، وعروض الأداء الفني، ومساحات الاستوديو المفتوحة للاستخدام اليومي.

ويوجد على أرض الجزيرة مقر جامعة نيويورك أبوظبي التي تقدم برنامجاً أكاديمياً متكاملاً للفنون والعلوم الإنسانية، كما تضم فرعاً دولياً لكلية بيركلي المرموقة للموسيقى، التي تتمتع بتاريخ حافل بتخريج العديد من الفائزين بجائزة «جرامي».

كما تضم الجزيرة نادي مونتي كارلو الشاطئي ونادي غولف شاطئ السعديات الذي افتتح عام 2010 وهو من تصميم لاعب الغولف العالمي جاري بلاير، وتحتضن الجزيرة خمسة منتجعات فاخرة أيضاً.

بيت العائلة الإبراهيمية

ومن أبرز المقاصد في جزيرة السعديات «بيت العائلة الإبراهيمية»، الذي تم تدشينه في فبراير العام الماضي ليكون منارة جديدة للحوار والمعرفة والتسامح، وصرحاً ثقافياً ضمن منطقة السعديات الثقافية، ويضم البيت ثلاثة دور عبادة، مسجداً وكنيسة وكنيساً، وبدأ باستقبال زواره في مارس 2023.

ويعكس بيت العائلة الإبراهيمية رؤية الإمارات وقيمها لتلاقي الإنسانية وحوار الثقافات، والتنوع الذي تتسم به.

محميات طبيعية

تكرّس جزيرة السعديات أبوظبي جهودها للحفاظ على بيئتها الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية فيها، وتواصل العمل لتعزيز جاذبيتها كوجهة متناغمة ومستدامة وموطن لمنظومة بيئية متنوعة من الأحياء البحرية والبرية المحمية.

ويمكن للزوار الحريصين على الاستدامة والحفاظ على البيئة والسياحة المسؤولة استكشاف منظومة المحميات المتنوعة في جزيرة السعديات، علاوة على الحياة البحرية الغنية فيها، حيث يعد متنزه السعديات البحري الوطني الذي يقع في المنطقة البحرية المتاخمة لجزيرة السعديات، موطناً يتميز بوفرة الحياة البحرية.

حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط» للسنة الـ12 على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية، التي تعد بمثابة أوسكار صناعة السياحة والسفر في العالم.

إلى ذلك، تخضع الجزيرة باستمرار لخطط تطويرية لرفع مستوى الجذب السياحي لها واستقطاب المزيد من الزائرين الباحثين عن التجارب الفاخرة والمتميزة، حيث تم الكشف خلال فعاليات سوق السفر العربي 2022 بدبي عن الرؤية الجديدة والاستراتيجية المتكاملة والعلامة التجارية لجزيرة السعديات، بهدف ترسيخ مكانة جزيرة السعديات كوجهة رائدة زاخرة بالشواطئ الخلابة والوجهات الطبيعية والثقافية المميزة، ومن المتوقع استقطاب 19 مليون زائر لجزيرة السعديات، والمساهمة بنحو 4.2 مليارات درهم كإيرادات مباشرة للقطاع السياحي في 2025.

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