«أكاديمية أنور قرقاش» و«لويس جويدو كارلي» الإيطالية تعززان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، لتعزيز التبادل الطلابي، وتبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في استضافة الأحداث والمؤتمرات.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والبروفيسور جيوفاني أورسينا، عميد المدرسة الحكومية في جامعة لويس جويدو كارلي، بحضور عبدالله علي السبوسي سفير الإمارات لدى إيطاليا ومسؤولون من الجانبين. وتم توقيع المذكرة خلال دورة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في روما.

ويأتي التعاون مع جامعة لويس جويدو كارلي، والمصنفة ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى العالم، وفي المرتبة الثانية بأوروبا وفقاً لتصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية، في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التميز الأكاديمي وجهود التعاون الدولي بين الجامعتين.

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