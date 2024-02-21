«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير خدمات الحكومة لتواكب نمو الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات متعددة تتعلق بسياسات العمل الحكومي والسعي إلى تطوير خدمات الحكومة لتواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، والتي تسري أحكامها على جميع مجالس الضواحي في الإمارة.

وتضمن القرار كافة البنود القانونية المنظمة لأعمال مجالس الضواحي ومنها تشكيل المجالس وأحكام وشروط العضوية ومدتها، والطلبات المقدمة للمجالس، واختصاصات رئيس مجلس الضاحية ونائبه ومسؤوليات الأعضاء، وعدداً من البنود المتعلقة بلجان المجلس والاختصاصات وغيرها.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمهرجان صير بونعير، ونص القرار على أن تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: «اللجنة العليا لمهرجان صير بونعير»، تتبع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وتعمل تحت إشرافها.

وبحسب القرار تُشكل اللجنة العليا لمهرجان صير بونعير برئاسة رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن درجة مدير دائرة.

كما تضمن القرار اختصاصات اللجنة العليا لمهرجان صير بونعير ومختلف البنود القانونية المنظمة لأعمالها.

واعتمد المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي للعام 2023، المتضمن أبرز إنجازات الهيئة.

وبين التقرير النمو الذي شهدته حركة الطائرات في مطار الشارقة الدولي وزيادة أعداد المسافرين لتبلغ 15.3 مليون مسافر في العام 2023.

كما استعرض التقرير حصول المطار على العديد من الاعتمادات والجوائز التي تعزز من مكانته المتميزة بين مختلف المطارات، وتعكس مستوى خدماته التي تراعي البيئة والاستدامة ومراعاة الطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، كما تضمن التقرير أبرز مشروعات التطوير المنجزة خلال العام الماضي.

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