ولي عهد الفجيرة: دور محوري للصحة النفسية في تكوين مجتمع ينهض بالوطن

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، لدورها المحوري في تكوين مجتمع صحي وإيجابي ينهض بالوطن، ويرتقي بدعائم تطوره.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، ثاني جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» بعنوان الصحة النفسية وأثرها على جودة الحياة، التي قدمها الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة في مستشفى «ميدكلينك باكفيو» بدبي.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية، التي تسلط الضوء على صحة الأفراد، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز أهداف الدولة وتحقيق استدامتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

عوامل

وتحدث الدكتور عادل سجواني خلال الجلسة، عن مفهوم الصحة النفسية من الناحية الطبية، والفرق بين الصحة النفسية والمرض النفسي، والعوامل المؤثرة في الصحة النفسية للفرد والمجتمع، كما تحدث سجواني عن تطبيقات عملية تسهم في تعزيز مفهوم الصحة النفسية على مستوى الفرد والأسرة.

بدوره، قال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن موضوع الجلسة يستهدف مختلف شرائح المجتمع وأفراده، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، ومناقشة تداعياتها على الفرد والمجتمع على كافة المستويات.

حضر الجلسة عدد من المديرين والمسؤولين، والأكاديميين والطلبة، والشباب وأصحاب الهمم.

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