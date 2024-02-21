«الإمارات الصحية» تطور برامجها للرعاية المتكاملة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع مركز «أسان» الطبي بجمهورية كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في ثلاثة مجالات محورية تتضمن المجال التعليمي والبحثي وبرنامج الأطباء الزائرين.

وتستهدف المذكرة تقديم الخدمات الإكلينيكية للمرضى وتطوير برامج الرعاية الصحية المتكاملة.

شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويو جيه سونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، ووقعها الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، والدكتور إن هو جيون مدير الشؤون الدولية بمركز «أسان» الطبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز