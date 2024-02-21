نمو كبير في المنشآت الصحية والعاملين فيها بدبي خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد القطاع الصحي في دبي، نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، خلال السنوات الخمس الماضية بداية من العام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.

وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي، عن أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019، إلى 4922 منشأة العام الماضي، وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومياً وخاصاً، و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و2315 عيادة خارجية تخصصية، و1495 صيدلية، و119 مركز تشخيص، و655 منشأة طبية مساندة.

إحصائيات

كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهنياً صحياً في 2019 إلى 58788 في 2023، وشمل ذلك 13082 طبيباً، و4071 طبيب أسنان، و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة، و18407 متخصصين في المهن الطبية المساندة. وفي الوقت نفسه شهد العام 2023 إقبالاً كبيراً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي، حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً، إلى جانب 26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية، و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية، خلال العام نفسه.

وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية، وكيف أصبحت دبي إحدى أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية، وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي اختارت دبي مقراً لها. وقال الكتبي، إن المناخ الاستثماري المميز والبنية التحتية والتقنية المتطورة وحزمة التسهيلات، وغير ذلك من مقومات النجاح التي وفرتها دبي للقطاع الصحي، هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية، وحفز على توسعها وتنوعها وانتشارها في كل ربوع دبي.

جذب مواهب

وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة في صفوف المهنيين الصحيين، تُظهر أيضاً جانباً مهماً من تفوق مدينة دبي في المجال الصحي، وحرصها على توفير بيئة عمل مثالية، وجاذبة للمواهب والنخب الطبية، والكوادر المساندة والمهنيين الصحيين بشكل عام، الذين يرون في القطاع الصحي في دبي مستقبلاً أفضل لهم، ولمسيرتهم المهنية.

وأكد الكتبي أن كل هذا النمو في المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة العلاجية، ويعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.

عوض الكتبي:

النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية

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