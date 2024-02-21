«محمد بن راشد للإسكان» تحتفل بإنجازاتها المتميزة خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس، بإنجازاتها المتميزة خلال عام 2023، وكشفت عن شعارها الذي يعبر عن مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفندق قصر فيرساتشي بجداف-دبي.

وأعلنت المؤسسة خلال الحفل، عن تحديث شعارها في خطوة رمزية تعكس تطورها ونموها واستمراريتها في مجالات الاستدامة الإسكانية المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة، وتجديد التزامها نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية في توفير حلول إسكان مبتكرة ومستدامة لمواطني إمارة دبي.

وكرّمت المؤسسة جهود الموظفين الاستثنائية خلال العام الماضي، بناءً على نتائج دراسات مؤشرات متعاملي وموظفي حكومة دبي ونتائج المتسوق السري، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث نالت المؤسسة المركز الأول للعام الثاني على التوالي في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 97.7%، ما يعكس التزام فريق العمل بتقديم أعلى مستويات من الخدمات الاستثنائية التي تتوافق مع رؤية دبي الاستراتيجية.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مُضيها قدماً نحو المزيد من التطور والابتكار، معتبرة النجاحات المنجزة في 2023 خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الطموحة لتعزيز جودة الحياة في دبي. وشهد برنامج الحفل السنوي الذي حضره كل من قادة الصف الأول والموظفين، عدة فعاليات وفقرات ترفيهية للموظفين، حيث قدمت شركة إكسيد للسيارات، الراعي الرسمي للحدث، مفاجآت إضافية، بما في ذلك سحب على سيارة جديدة، مما عكس الروح الإيجابية والتعاونية التي تحدد بيئة عمل المؤسسة، وأظهر هذا التجمع التزام المؤسسة بتقدير جهود فريقها، الذي يُعتبر اللبنة الأساسية لنجاحها وتميزها.

وأكدت المؤسسة أن التقدم المحرز خلال العام 2023 يعد ثمرة لتطبيق استراتيجيات فعالة تركز على تحسين جودة الخدمات وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، مع العمل الدؤوب لتحقيق رضا المتعاملين، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي الساعية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.

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