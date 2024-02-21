«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 4 آلاف سلعة خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت «تعاونية الاتحاد» عن إطلاق 11 حملة تخفيضات لشهر رمضان المبارك تشمل تخفيض أسعار أكثر من 4 آلاف سلعة، فضلاً عن مبادرة تخفيض وتثبيت الأسعار التي ما زالت التعاونية مستمرة فيها. ومن جهتها طمأنت جمعية حماية المستهلك في دبي، المستهلكين بشأن توفير كافة السلع الضرورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل حكومة دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على ضمان توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل كافٍ ومستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته «تعاونية الاتحاد» في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، بحضور محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، وممثلين عن وزارة الاقتصاد ودبي للاقتصاد والسياحة.

ومن جهته قال أحمد علي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن جمعية حماية المستهلك تلعب دوراً حيوياً في ضمان توفر السلع الاستهلاكية وجودة وسلامة المنتجات الغذائية في دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من خلال وضع آليات مراقبة ومتابعة أسعار المنتجات الغذائية ومعدلات الاستهلاك في السوق.

وتابع: أن هناك فريقاً متخصصاً يتولى مراقبة الأسعار في الأسواق وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد، ويتولى هذا الفريق مهمة تحديد مخالفات الأسعار والتلاعب بها، وضمان التزام التجار بتلك الأسعار، كما يتم تكليف الفريق بالمراجعة الدورية للأسعار بشكل مستمر وأيضاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان توفر المنتجات الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع نشرات توعوية للمستهلكين وتهدف هذه النشرات إلى توعية المستهلكين ومساعدتهم في معرفة حقوقهم، فضلاً عن تخصيص رقم للتواصل 600545555 للإبلاغ عن التلاعب بالأسعار أو بالمنتجات.

رصد

ومن جهته، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن التعاونية رصدت مبالغ مالية كبيرة لحملة شهر رمضان المبارك الترويجية وذلك لتخفيض أسعار 4 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية ستخصص منها التعاونية عدداً كبيراً من المنتجات لبيعها بأسعار الجملة.

وأضاف أن التعاونية خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، وتابع أن كافة المنتجات متوفرة في الجمعية ولا يوجد نقص في أي سلعة غذائية أو غير غذائية، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية شهر فبراير، ومستمرة لبعد عيد الفطر السعيد.

وبين بأن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تتراوح الخصومات فيها من 50 % لتصل إلى 75 %، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام، لافتاً إلى أن التعاونية ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية.

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