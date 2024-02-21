حملات على سوق مواد البناء في الفجيرة لمنع زيادة الأسعار

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، تكثيف عملية مراقبة سوق الشركات وأنشطة الأعمال الخاصة بمواد البناء في الإمارة، لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لافتاً إلى مواصلة جهودهم من خلال حملات ميدانية ينفذها قسم حماية المستهلك لضمان التزام جميع الشركات ذات الصلة، بالأسعار والتعليمات الصادرة، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.

جاء ذلك تماشياً مع قرار وزارة الاقتصاد بمنع أي زيادة في الأسعار لأي من المواد والسلع الخاصة بمواد البناء، وذلك بعد تأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

وقال الأفخم: في حالة رصد أي ممارسات مخالفة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، ستتعرّض للمساءلة والعقوبات القانونية، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحاً أنهم لن يتهاونوا في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف القرار.

ولفت إلى أن البلدية تتلقى البلاغات حول زيادة الأسعار على الرقم المجاني لطوارئ البلدية 80036.

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