«الهلال الأحمر» تطلق حملتها الرمضانية بـ37 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إطلاق حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار (رمضان عطاء مستمر)، التي تشمل العديد من البرامج؛ منها إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، بكلفة تقدر بنحو 37 مليون درهم، قابلة للزيادة، وبواقع زيادة بلغت 3 ملايين درهم عن العام الماضي الذي خصصت له الهيئة مبلغ 34 مليوناً و146 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، أمس، بمقرها في أبوظبي، مشيرة إلى أن الحملة من المقرر أن تشمل 44 دولة حول العالم، وسيستفيد منها أكثر من مليون و800 ألف شخص، وذلك من منطلق حرص الهيئة ومبادراتها هذا العام للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول.

وتستهدف الحملة التي تنفذها الهيئة سنوياً، توفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة التي تجيء هذا العام أكثر شمولية، ومواكبة للتوسع الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية.

جهود

وأكد راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مضطرداً، وقال: «إن فعاليات حملة رمضان لهذا العام تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة».

مستفيدون

وقال إن الهيئة حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من برامج رمضان في عدد من الدول التي تشهد شعوبها أوضاعاً حرجة، وظروفاً إنسانية صعبة، خاصة الأشقاء في قطاع غزة، لذلك عملت على تعزيز برامج رمضان في القطاع لتشمل توزيع 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال الشهر الفضيل.

وسيستفيد من برامج حملة رمضان داخل الدولة مليون و71 ألفاً و540 شخصاً على مستوى الدولة، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم، منهم نحو مليون شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستنفذ للمرة الأولى مبادرة رمضانية جديدة، تتضمن إقامة مواقع وخيام رمضانية لإفطار الصائم خاصة بالنساء فقط، وسيتم تنفيذها مبدئياً في ثلاثة مواقع في أبوظبي ودبي وعجمان.

44 دولة

أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن الحملة هذا العام تستهدف 806 آلاف و448 شخصاً في 44 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، يستفيدون من برامج رمضان، بتكلفة تبلغ 22 مليوناً و906 آلاف و500 درهم، حيث تبلغ تكلفة مشروع إفطار صائم 10 ملايين درهم، فيما تبلغ زكاة الفطر 5 ملايين و606 آلاف و500 درهم، وكسوة العيد بقيمة 7 ملايين و300 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز