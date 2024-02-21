«أوقاف دبي» تستعرض مشروعاتها الإنسانية واستثماراتها الخيرية بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

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استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مشروعاتها الوقفية واستثماراتها الخيرية في جمهورية مصر العربية. واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، ومحمد علي الكمزاري مدير الاتصال المؤسسي، في ديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك للوقوف على تجربة «أوقاف دبي» في إدارة وتنمية أصول الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.

وخلال اللقاء، أطلَع الدكتور محمد مختار جمعة، علي محمد المطوع، على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة وتنمية مال الوقف، مؤكداً جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخلياً وخارجياً.

ودعا وزير الأوقاف المصري «أوقاف دبي» للانضمام إلى «اتحاد الأوقاف العربية» التابع لجامعة الدول العربية، والذي يهدف إلى إحياء سنة الوقف في العالم العربي ليؤدي دوره في خدمة المجتمعات وبناء الأمة العربية باعتماد أسس اقتصادية متطورة ووفق الضوابط الشرعية.

من جانبه، استعرض علي المطوع التجربة الوقفية لإمارة دبي، وسبل إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات التي تضمن الوصول إلى العائد الأمثل، وسلط الضوء على أبرز المشروعات الوقفية التي تديرها المؤسسة، بالإضافة إلى استعراض الأوقاف المبتكر التي تميزت بها إمارة دبي.

وأشاد علي محمد المطوع، بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الوقفية لمختلف الجهات الوقفية حول العالم للوصول إلى أفضل النتائج في إدارة واستثمار أصول الوقف بما يضمن تعظيم العوائد والحفاظ التام على رأس المال، وإدخال مشروعات وقفية جديدة تنسجم مع التطور الحضاري الذي يشهده العالم.

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